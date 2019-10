+1

La casse du service public, on sait comment ça fonctionne, et ça fonctionne uniquement parce que la population est complice :

retirer les moyens à l'administration (réduction des effectifs, coupes budgétaires, etc.) avec des prétextes fallacieux ("rationalisation", "meilleure gestion", etc.) sur des excuses bidons (la crise, la compétitivité, la concurrence libre et non-faussée, etc.)

observer la baisse significative de résultat (parce que, étonnamment, quand on met moins de gens et moins de moyens en augmentant la quantité de travail, que ce soit dans le public comme dans le privé, bah ça marche moins bien) (sauf que le public ne peut pas délocaliser et exploiter la main d'œuvre d'autres pays)

dire que, ce qui ne va pas, c'est que le mode de fonctionnement n'est pas assez rationnel, pas assez bien géré, et qu'en plus il y a trop de fonctionnaires avec des avantages iniques (la sécurité de l'emploi, quelle honte ; et puis, on s'en fout si l'idée de base des "avantages" des fonctionnaires, c'est de limiter la corruption hein, la corruption est un problème que les successeurs géreront)

lorsque le service public est exsangue et n'est plus capable d'accomplir ses missions premières, proposer la solution qui s'impose "naturellement" : la privatisation. Bah ouais, on ne va pas investir dans le service public (et augmenter vos impôts, hein, vous ne voulez pas hein ?) alors que le secteur privé propose des prix défiant toute concurrence jusqu'aux prochaines élections, hein ?

Saupoudrez le tout d'une population qui est bien docile et d'accord pour taper sur tous les "privilégiés" mais surtout ceux qui ne sont pas vraiment privilégiés (par jalousie ?) plutôt que de se battre pour avoir les mêmes "privilèges" que dans la fonction publique (i.e. on préfère imposer un jour de carence aux fonctionnaires plutôt que de retirer les 3 jours de carence dans le secteur privé, par exemple, alors que l'injustice est totalement dans la mise en place de jours de carence) et voilà !

La porte grande ouverte à la libéralisation de la fonction publique !

Et bientôt, vous serez privés de transports, d'électricité, d'assurance maladie, d'hôpitaux, de poste, de retraite, de pompiers, d'eau, de téléphone, de police, de routes, etc. pour une seule raison : vous n'êtes pas assez rentable. Votre vie ne vaudra rien, pour personne, tout le monde s'en foutra parce que vous ne rapporterez rien à des entreprises dont la seule fonction est l'augmentation du taux de profit, et que l'État aura abandonné, avec votre aval et soutien actif, ses missions les unes après les autres au profit du secteur privé et de la sacro-sainte "concurrence libre et non-faussée".

Et ça sera votre faute, complices de la destruction du service public et de l'administration, en continuant de taper sur "les fonctionnaires feignants", "l'administration inefficace" et les "privilèges outranciers de la fonction publique" plutôt que de défendre des investissements nécessaires dans l'administration pour l'améliorer, la rendre plus efficace, la protéger.